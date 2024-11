TTI-Chef Lercher: "Kleine Betriebe kriegen plötzlich wieder einen Lackierer"

Mittelstand greift zu

Tatsächlich würden vom Personalabbau in der Industrie derzeit mittelständische Gewerbebetriebe wie Spenglereien oder Dachdeckereien, aber auch Kfz-Werkstätten profitieren und jetzt schon lange gesuchtes Personal einstellen. „Kleine Betriebe kriegen wieder einen Lackierer oder Tischler, weil diese in einem Industriebetrieb abgebaut wurde“, berichtet Lercher. Sein Unternehmen fungiere hier derzeit „wie ein Makler“ für den Jobwechsel. Als Beispiel nennt der TTI-Chef einen gelernten Tischler, der in einem Industriebetrieb am Fließband Scheinwerfer zusammengebaut hat und nun wieder in einer Tischlerei untergekommen ist. „Es ist nicht so, dass der Markt für uns komplett tot ist. Umso höher die Qualifizierung, desto rascher können wir vermitteln“.