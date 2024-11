Personalprofi: Fachkräftemangel ist "größte Bedrohung" für Wirtschaft

Ziel von Humanus ist kein Hire-and-Fire, sondern eine „nachhaltige Rekrutierung“ für den Kunden. Der Dienstleister sucht den persönlichen Kontakt vorort, kümmert sich um Sprachkurse, hilft beim so genannten On-Boarding, also bei der Suche nach einer Wohnung und dem Familiennachzug. Nur wenn es für die Migranten längerfristige Bleibeperspektiven gebe und sie sich willkommen fühlen, würden sie sich für ein Land entscheiden, weiß Breitenfeld.

Erste Kunden in Österreich

Humanus wurde vor elf Jahren gegründet und beschäftigt in Deutschland 950 Mitarbeiter. 8.000 Arbeitskräfte seien bereits rekrutiert worden, 80 Prozent davon sind nach wie vor in Deutschland beschäftigt. Heuer erfolgte der Markteintritt in Österreich, wo derzeit 10 Mitarbeiter beschäftigt sind.

100 Fachkräfte konnten hierzulande vermittelt werden, etwa Bäcker an die Firma Mann oder Maschinenbauer an die ÖBB. Im nächsten Jahr will Humanus zumindest 500 Vermittlungen schaffen. Nicht viel angesichts von mehr als 100.000 offenen Stellen, doch Breitenfeld geht es nicht um Quantität, sondern Qualität. „Wir sind kein Billiganbieter und es geht uns auch darum, dass die Arbeitskräfte gut, also nach Kollektivvertrag, bezahlt werden“.