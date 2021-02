Fabasoft-Chef: "Erst 40 Prozent aller Abläufe digitalisiert"

In welchen Bereichen planen Sie Übernahmen?

Ich suche Unternehmen in der Größenordnung von 2 bis 5 Millionen Euro Umsatz, die in einem konkreten Anwendungsbereich exzellent sind. Beispielsweise ein Unternehmen, das auf die Dokumentation der Zulassung von Medikamenten spezialisiert ist, also Pharmafirmen als Kunden hat. Der Prozess der Zulassung ist extrem dokumentenintensiv. Das wissen wir, weil einer unserer Kunden die US-Arzneimittel-Zulassungsbehörde FDA ist. Und die USA sind Europa diesbezüglich weit voraus.

Die langsame Zulassung liegt also auch an zu wenig digitalisierten Prozessen?

Das ist sicher so. Die Amerikaner beschleunigen durch den Technologieeinsatz die Geschäftsprozesse. Die Europäer sind da noch nicht so weit. Man braucht sich ja nur das digitale Impf-Anmeldesystem in Österreich anzusehen, da müssen erst recht wieder viele zum Telefonhörer greifen. Das muss professioneller, schneller werden.

Ein Digitalisierungsversuch ist auch die Stopp-Corona-App vom Roten Kreuz. Haben Sie diese auf Ihrem Smartphone?

Nein. Die Technologie dafür ist aktuell noch unbrauchbar. Man kann nicht vom Abstand der Handys zueinander schließen, ob man sich angesteckt hat. Viel wichtiger ist da zu testen. Medizinische Probleme gehören medizinisch gelöst und nicht, indem man höchst fragwürdige Apps macht. Außerdem sollen solche Apps zuvor auf Datensicherheit auditiert und zertifiziert werden. Davor sehe ich nicht ein, warum ich diese App verwenden soll.