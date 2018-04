Fabasoft-Chef: „Warne seit Jahren vor Facebook“

Österreich hat mit Margarete Schramböck jetzt eine eigene Digitalisierungsministerin. Welche Themen muss sie rasch angehen?

Wir sind bei der Handy-Signatur auf einen guten Weg, mir geht aber der 5G-Ausbau (nächste Mobilfunkgeneration, Anm.) dramatisch zu langsam. Der Standard ist schon sehr weit, die Hardware ist fertig. Man könnte wie in Südkorea heute sehr wohl schon eine 5G-Infrastruktur ausrollen.

Zu Fabasoft selbst. Sie haben gerade die Anteile bei der Tochter Mindbreeze aufgestockt. Was sind die nächsten Expansionsschritte?

2017 war das beste Wirtschaftsjahr der Unternehmensgeschichte, wir hatten ein starkes Umsatz- und Ergebniswachstum (Jahresbilanz liegt noch nicht vor, Anm.). Während wir mit Fabasoft einen Fokus in der EU haben, ist unsere Tochter Mindbreeze global tätig. Wir haben kürzlich in Chicago die Mindbreeze USA gegründet und sind sehr erfolgreich auf dem US-Markt, es gibt derzeit das größte Wachstum dort. Wir schauen uns auch immer wieder Übernahmeziele an, etwa im Bereich künstliche Intelligenz (KI).

In der IT-Branche herrscht akuter Fachkräftemangel. Wie geht es Fabasoft damit?

Wir brauchen heuer sicher 60 neue Mitarbeiter. Das wird eine Herausforderung. Alle Leute, die wir nicht in Österreich finden, müssen wir von woanders holen. Aktuell behindern wir uns mit der Bildungspolitik selbst...

Inwiefern?

Wir haben im Bereich Informatik schon zu wenig Studienanfänger, geschweige denn Absolventen. Vor allem jene, die aus den AHS kommen, tun sich schwer. Ich schlage daher vor, eine Art Vorbereitungsjahr für AHS-Maturanten auf das Informatik-Studium anzubieten, damit diese auf das HAK- bzw. HTL-Niveau kommen.

Sollen Volksschüler schon programmieren lernen?

Spielerisch Roboter zu programmieren kann sicher Spaß machen. Da kann man schon früh damit beginnen. Jeder sollte zumindest gewisse Grundkenntnisse im Programmieren haben, weil Roboter künftig zum Alltag gehören werden .IT spielt in 20 Jahren eine ganz zentrale Rolle im Alltag, sie hält quasi in jeder Branche Einzug.