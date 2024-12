EZB senkt erneut die Zinsen: Warum das Kreditnehmer freut, Sparer aber weniger

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag wie von so gut wie allen Analysten erwartet ihren Leitzins auf ihrer letzten Sitzung des Jahres angesichts der rückläufigen Wachstums- und Inflationsrisiken um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Der Einlagenzinssatz liegt damit nun bei 3,0 Prozent, der Hauptrefinanzierungssatz, zu dem sich Geschäftsbanken Geld für eine Woche von der EZB leihen können, bei 3,15 Prozent (siehe Grafik unten). Mit ihrem Beschluss hält die Zentralbank an ihrem Ansatz der vorsichtigen kleinen Zinsschritte nach unten fest.. Mit ihrem Beschluss hält die Zentralbank an ihrem Ansatz der vorsichtigen kleinen Zinsschritte nach unten fest.