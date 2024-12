EZB senkt erneut die Leitzinsen: Was das jetzt für Anleger bedeutet

Das wäre somit die vierte Senkung heuer. Die Währungshüter hatten im Juni die Zinswende eingeleitet, nachdem sich die Inflation deutlich abgeschwächt hat. Die sinkenden Zinsen helfen der derzeit schwächelnden Wirtschaft in vielen Euroländern. Die sinkenden Zinsen helfen der derzeit schwächelnden Wirtschaft in vielen Euroländern. "Wir stehen erst am Beginn der Zinssenkungen", sagt Alfred Kober, Chef des steirischen Fondsanbieters Securtity KAG, im KURIER-Gespräch. "Denn Senkungen beruhen in der Regel auf ökonomischen Problemen."

Schwaches Wachstum

Das Wachstum bleibe anhaltend schwach, die Inflation sei zwar im Durchschnitt der Eurozone im Vormonat wieder leicht gestiegen, doch prinzipiell bleibe sie auf dem Zielpfad von zwei Prozent. "Der Markt preist bereits sechs Zinssenkungen bis Oktober 2025 auf dann 1,75 Prozent ein", sagt Kober. Bis April sollen es laut der Mehrzahl der Beobachter gleich 4 sein. Zum Vergleich: In den USA soll es nur um 0,75 Prozent nach unten gehen. Dort zeigt sich auch die Konjunktur in besserer Verfassung.