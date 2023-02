EZB-Rat: Weitere Zinserhöhung erwartet

Die Europäische Zentralbank (EZB) setzt voraussichtlich weiter auf steigende Zinsen gegen die hohe Teuerung im Euroraum. Das Ende der Zinserhöhungen ist noch nicht erreicht, wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde jüngst mehrfach bekräftigte. Die Zinsen müssten "noch deutlich und stetig steigen", um die Inflation ausreichend einzudämmen. Es wird daher erwartet, dass der EZB-Rat bei seiner Sitzung an diesem Donnerstag die Leitzinsen erneut anheben wird.

Die EZB strebt für den Euroraum eine mittelfristig Preisstabilität bei einer Teuerungsrate von zwei Prozent an. Die Zentralbank hatte im Dezember den Leitzins im Euroraum um 0,50 Prozentpunkte auf 2,50 Prozent angehoben. Die Ergebnisse der geldpolitischen Sitzung wird die Notenbank in Frankfurt am Nachmittag (14.15 Uhr) bekanntgeben.