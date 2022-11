Sparquote der Österreicher sinkt auf 301 Euro

Sparbuch verliert Gunst der Sparer

Wenn es um Investitionen und Veranlagungen geht, scheuen Österreichs Sparer wie im vergangenen Jahr das Risiko. Vier von fünf sehen sich selbst grundsätzlich als sehr oder eher sicherheitsorientiert, nur acht Prozent als sehr oder eher risikobereit. Dem entgegen steht, dass noch immer 69 Prozent die das Sparbuch weiterhin als Anlage- und Investitionsform nutzen. Das ist zwar ein Rückgang um fünf Prozent, aber noch immer viel. Unverändert zum Vorjahr veranlagt nach wie vor jeder Dritte in Wertpapieren (33 Prozent), trotz der jüngsten Abwärtstendenz an den Börsenmärkten. Markus Kaller, Wertpapierexperte der Erste Group: „Dass die Österreicher weiterhin auf Wertpapiere setzen, ist erfreulich. Das gegenwärtige Marktumfeld ist für laufendes Ansparen sehr gut. Natürlich sind auch Fondssparer mit dem bereits angesparten Volumen von fallenden Kursen betroffen. Gleichzeitig profitieren sie aber von den schwankenden Märkten, weil mit den weiteren Einzahlungen der Durchschnittskosten-Effekt zum Tragen kommt. Wer es sich also leisten kann, weiter anzusparen, sollte dies tun, denn jetzt sind gerade Aktien billiger zu erwerben als noch vor einem Jahr.“

Jetzt nicht zu handeln, ist ein Fehler. Die jüngsten Zinsanhebungen der Europäischen Zentralbank lassen viele Sparer wieder aufhorchen und die Hoffnung nach höhen Zinsen am Sparbuch keimt auf. Gerda Holzinger-Burgstaller, CEO der Erste Bank Österreich: „Aber eines ist klar. Das Sparbuch ist für langfristige Vorsorge nicht geeignet und selbst wenn die EZB die Zinsen noch etwas anhebt, ist man mit den hohen Inflationsraten immer noch weit abgeschlagen. Nicht zu handeln, ist derzeit sicherlich die schlechteste Lösung, denn am Sparbuch oder Girokonto ist ein Wertverlust des Geldes garantiert.“ Die Inflationsrate betrug im September über zehn Prozent und im Jahresdurchschnitt 2022 wird diese zwischen sechs und sieben Prozent betragen. Holzinger-Burgstaller: „Es macht also Sinn, sich über eine Veranlagung wirklich Gedanken zu machen, um den Wert des Ersparten zu erhalten. Wichtig ist, dass man sich bei der Geldanlage immer breit aufstellt.“

Stephan Scoppetta