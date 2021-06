EZB-Geldspritze scheidet die Geister

Szenario Eins

Die Börsianer jubeln – hat die Billionen-Geldspritze der EZB also ihr Ziel erreicht? Vorsicht, die Märkte schwanken gerne zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt.

Dennoch stimmt dieser Freudensprung der Aktienkurse die Befürworter der EZB-Aktion optimistisch. Schließlich ist die Psychologie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor – gerade jetzt. Dank der schönen Kursgewinne dürfen sich Aktienbesitzer ein klein wenig wohlhabender fühlen und aufgeschobene Anschaffungen tätigen. Alles eine Frage des Preises: Selbst Banken und Versicherer, die Staatsanleihen in ihren Büchern halten wollten, lassen sich von den Konditionen der EZB überreden, die Papiere zu verkaufen. Die Kreditklemme ist kein Thema mehr, weil es attraktiver ist, das Geld zu verleihen, als es mit Verlusten aufgrund der Negativzinsen bei der EZB zu parken.

Und auch die Unternehmen suchen wieder ihre Bankberater auf, um Kreditkonditionen zu prüfen. Die Auftragsbücher sind derzeit voll – vor allem aus den USA. Für amerikanische Kunden sind Produkte aus der Alten Welt extrem billig geworden, seit der Euro so stark an Wert verloren hat. Auch der europäische Investitionspakt wirkt. Für viele Großprojekte ist Baustart – finanziert von privaten Investoren und mit Geld aus dem 300-Milliarden-Euro-Paket, das Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker angeregt hat.

Die Stimmung ist so gut wie lange nicht, denn auch die Prognosen fallen wieder besser aus: Schon zum dritten Mal im Folge haben die Wirtschaftsforscher ihre Wachstumserwartung nach oben revidiert. Die Ölpreise sind zwar weiterhin niedrig, dennoch sieht die EZB ihr mittelfristiges Inflationsziel von zwei Prozent wieder in greifbare Nähe rücken. Das erleichtert den Krisenländern wie Griechenland das Leben: Sie schaffen den Turnaround bei den Schulden, kommen ohne neue Defizite aus. Die Löhne steigen moderat, die Industriebetriebe haben ihre Kosten gut im Griff – europäische Produkte verkaufen sich wie warme Semmeln. Soweit der Idealfall.

Szenario Zwei

Oder könnte es doch ganz anders kommen? Der schlimmste Fall wäre, wenn die Banken trotz der EZB-Geldschwemme bei Krediten auf die Bremse steigen. Wem sollen sie auch Geld borgen? Gewinnträchtige Investitionen sind rar, und die Risiken sind nicht kleiner geworden. Die Unternehmen glauben ohnehin nicht, dass der richtige Moment für neue Projekte ist. Die Konsumenten halten nämlich ihre Geldbörsen fest geschlossen – sie haben Angst um ihren Job und auch der Notgroschen auf dem Sparbuch ist immer weniger wert. Anschaffungen sind also vorerst abgeblasen – aber die Preise steigen ohnehin kaum, also kann man ruhig abwarten. In der Realwirtschaft kommt das EZB-Geld zwar nicht an, dafür treibt es die Preise für riskante Aktien, Immobilien und hochspekulative Derivate auf Rekordniveau – nur eine Frage der Zeit, bis es knallt. Dafür freuen sich die Regierungschefs in den Krisenländern: Sie können nach den vielen Sparpaketen endlich großzügiger Zuckerln an die Bevölkerung verteilen. Die Zinsen auf die Staatspapiere sind schließlich tief und werden es wohl noch lange bleiben. Denn das ist allen Investoren klar: Die EZB kann ihre Anleihenkäufe unmöglich einstellen, bevor sie ihre Ziele erreicht hat.

Welches der Szenarien ist realistischer – die Experten wissen es nicht. Wissen Sie’s?