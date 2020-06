Draghi greift tief in die Taschen

Danach schaffte es Draghi allerdings, die hoch gesteckten Erwartungen noch zu übertreffen. Die EZB wirft die Druckerpressen an und flutet die Finanzmärkte mit Geld: Ab März 2015 bis Ende September 2016 wird sie Monat für Monat Wertpapiere im Wert von 60 Milliarden Euro aufkaufen – in Summe also unglaubliche 1,14 Billionen Euro. Umgerechnet ein Betrag von 3400 Euro pro Einwohner.

Und dabei ist womöglich das Ende der Fahnenstange noch gar nicht erreicht: Das Programm soll nämlich so lange laufen, bis die Teuerungsrate wieder auf dem Weg in Richtung zwei Prozent ist – so lautet die offizielle Zielvorgabe für die EZB.