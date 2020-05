EZB: Deutsches Urteil schränkt Handlungsfähigkeit nicht ein

Die Europäische Zentralbank ( EZB) sieht ihren Handlungsspielraum durch das kritische Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts zu Anleihenkäufen nicht eingeschränkt. "Wir sind sicher, dass alles, was wir tun, notwendig ist, um unser Mandat zu erfüllen. Und wir werden tun, was wir müssen, um unser Mandat zu erfüllen", sagte der Chefvolkswirt der Notenbank, Philip Lane.

Hauptziel der EZB ist ein ausgewogenes Preisniveau für den Euroraum mit seinen 19 Ländern, so Lane in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der spanischen Tageszeitung " El Pais". Mittelfristig wird eine Teuerungsrate knapp unter 2,0 Prozent angestrebt. Das viele Geld, das über Anleihenkäufe in Umlauf kommt, heizt normalerweise die Inflation an.