EY-Studie: Kryptowährungen in Österreich beliebter als ETFs

In Österreich wird mehr in Kryptowährungen investiert als in passiv verwaltete Investmentfonds wie ETFs. Zu dem Schluss kommt zumindest eine Studie der Unternehmensberater von EY. Demnach investieren 14 Prozent der Befragten einen Teil ihres Vermögens in Bitcoin und Co. ETFs komme nur bei 11 Prozent ins Portfolio. Die beliebteste Geldanlage bleibt aber das Sparbuch. Etwas mehr als die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher lege sein Geld hier an.