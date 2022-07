Kryptobörse Binance umging laut Händlern jahrelang Iran-Sanktionen

Elf weitere Personen teilten auf ihren LinkedIn-Profilen mit, dass auch sie nach 2018 noch Kryptoassets gehandelt hätten. Keine der Personen antwortete allerdings auf Nachfragen. Innerhalb von Binance war die Popularität der Börse im Iran bekannt. Langjährige Angestellte wussten laut Mails, die sie einander 2019 und 2020 versandten, um die Beliebtheit der Börse im Iran.

Das Unternehmen selbst hielt sich bedeckt: Binance antwortete auf Fragen zum Iran nicht. In einem Blogbeitrag vom März, der in Reaktion auf die westlichen Sanktionen gegen Russland veröffentlicht wurde, hatte das Unternehmen unter anderem mitgeteilt, es halte sich streng an internationale Sanktionsregeln. Die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York reagierte auf die Frage nach einer Stellungnahme nicht.