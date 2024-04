EY Österreich übernimmt Nachhaltigkeitsberater denkstatt

Die denkstatt Gruppe wurde 1993 in Wien gegründet und hat sich seither zu einem Beratungsunternehmen für Nachhaltigkeit am österreichischen und europäischen Markt mit rund 170 Mitarbeitenden und Büros in fünf Ländern (Österreich, Bulgarien, Rumänien, Ungarn und der Slowakei) entwickelt. Das Unternehmen bietet nach eigenen Angaben CSRD- (Richtlinie zur unternehmerischen Nachhaltigkeitsberichterstattung) und EU-Taxonomie-Beratung, Nachhaltigkeitsbewertungen, Kreislaufwirtschaft sowie Klima- und ESG-Strategien.

Ergänzt durch bestehende Fachexperten mit Fokus auf Nachhaltigkeit aus weiteren Servicebereichen von EY, wie Steuer-, Strategie- oder auch Technologie- und Rechtsberatung sollen künftig Unternehmen ganzheitlich auf ihrem Weg zu Nachhaltigkeit begleitet werden. Christian Plas, Co-Gründer und Managing Partner von denkstatt, wird Partner bei EY denkstatt und das gemeinsame Nachhaltigkeitsteam bei EY Österreich leiten.