Experten erwarten keinen "Pleiten-Tsunami"

Zwar seien Marktbereinigungen unausweichlich und im Sinne der wirtschaftlichen Entwicklung auch notwendig. Allerdings würden die Pleiten etwa aufgrund von Ratenzahlungen nicht sprunghaft eintreten. Vybiral sieht das positiv, denn „Corona ist kein Management-Fehler“ und viele Unternehmen seien es Wert, gerettet zu werden.

Experten erwarten Wandel

Auch Thomas Oberholzner, Institutsleiter der KMU Forschung Austria erwartet keinen "Pleiten-Tsunami". Allerdings werde sich die Unternehmenslandschaft in Folge der Corona-Krise wandeln.

Es sei nicht damit zu rechnen, dass alle Firmen wieder Fuß fassen könnten, zum Beispiel angesichts eines geänderten Kundenverhaltens. Dazu zählt er zum Beispiel den Wegfall von Stammkunden oder die Verschiebung im Einzelhandel zum Online-Shopping. „Die Marktanteile werden mit dem Öffnen ein bisschen neu verteilt“, so Oberholzner. Wichtig seien deswegen Investitionen in Qualifizierung, Digitalisierung und Dekarbonisierung.

Auch die interimistische ÖBAG-Chefin Christine Catasta erwartet einen strukturellen Wandel in der Unternehmenslandschaft. So sei das Thema Nachhaltigkeit vom Lippenbekenntnis zu einem ernstzunehmenden Aspekt geworden. Wie auch Vybrial verwies sie auf eine wieder optimistische Gesamtstimmung. Die Erholung sei auch in „kritischen Branchen“ wie der Luftfahrt bereits merklich, so Catasta.