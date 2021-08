Experten: „Corona war die digitale Reifeprüfung“

Trotz der Lockdowns war laut Zettel die Zeit der Pandemie für viele Unternehmen eine lehrreiche. Die Betriebe hätten erkannt, wo es in Sachen Digitalisierung noch Aufholbedarf gibt und was bereits funktioniert. „Corona war die digitale Reifeprüfung.“

Lehrkräfte-Desaster

Im Bildungsbereich müsse es ein höheres Augenmerk auf technische Fächer geben – und auch das Interesse von Mädchen besser geweckt werden. Auch die Ausbildung von Lehrkräften sei nicht optimal, meint RHI Magnesita-Chef Borgas: „Die machen ein sehr seriöses Fachstudium, stellen sich vor die Klasse und lehren 40 Jahre dieses Fachwissen. In einer Welt, in der neue Technologien eine Halbwertszeit von rund fünf Jahren haben, funktioniert das so nicht mehr.“ Die Tatsache, dass Lehrkräfte nicht jährlich zu Fortbildungen geschickt werden müssen, hält er für „ein Desaster“.