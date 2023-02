Ex-Skistar Matthias Mayer war der lukrativste Sportler 2022

Fußball, Ski und Formel 1

1.416 unterschiedliche Sportevents wurden fĂŒr die Analyse erfasst, das war um ein Viertel mehr als 2021 und fast wieder so viel wie vor Corona, sagt Focus-Chef Marcel Grell. „Gerade in Krisenzeiten kann Sport Freude in den tristen Alltag bringen und positive Emotionen vermitteln.“ Insgesamt war der österreichische Sponsormarkt im Vorjahr 1,27 Mrd. Euro schwer und lag damit um drei Prozent unter dem Niveau von 2021.

Die Top-Events fĂŒr das heimische Sportsponsoring konzentrierten sich auf vier Sportarten: Fußball, Skifahren, Formel 1 und Skispringen. Gemeinsam machen sie 86 Prozent des gesamten Werbevolumens aus. Der Wintersport liegt mit einem Anteil von 45 Prozent klar an der Spitze, womit fast jeder zweite Euro im Wintersport generiert wurde. Die restlichen 14 Prozent teilen sich auf 83 andere Sportarten auf. Rund 37 Prozent aller SponsoraktivitĂ€ten kommen von inlĂ€ndischen Veranstaltungen (471 Mio. Euro).