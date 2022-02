Sportsponsoring: Liensberger spielte höchsten Werbewert ein

Spitzensportler erkennt man verlässlich daran, dass sie von Kopf bis Fuß mit Logos behangen sind, wenn sie vor die Kamera treten und so ihre Sponsoren ins rechte Licht rücken. Am besten in Siegerpose. Wie viel Werbewert auf diese Art generiert wird, berechnet alljährlich das Focus-Institut auf Basis der offiziellen Medientarife.

Skirennläuferin Katharina Liensberger ist im Vorjahr allen davon gefahren. Nicht nur bei der Ski-WM in Cortina d’Ampezzo, auch in Sachen Werbewert. Die 24-Jährige hat 2021 für ihre Sponsoren einen Bruttowerbewert von 4,9 Millionen Euro eingefahren und damit mehr als jeder andere Athlet bzw. jede andere Athletin in Österreich. Das geht aus dem aktuellen Sponsor-Bericht hervor.

Damit steht zum ersten Mal eine Frau am Siegerpodest (vor Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr). Dominic Thiem, im Jahr 2020 noch die unangefochtene Nummer eins in der Disziplin Werbewert generieren, landete im Vorjahr „nur“ noch auf Platz 5.