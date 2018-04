Kultursponsoring: Wegschauen geht nicht mehr

Derlei Enthüllungen häuften sich zuletzt. Vor dem Metropolitan Museum New York, das bald vom Österreicher Max Hollein geleitet wird, brachte der Kritiker Jerry Saltz zuletzt ein Transparent an, dass den Vorplatz mit den marmornen Springbrunnen von „David H. Koch Plaza“ in „Klimawandelleugner-Plaza“ umbenannte: Der Milliardär, der die Fontänen finanzierte und sein Geld der Chemie- und Erdölindustrie verdankt, gilt mit seinem Bruder Charles als Hauptsponsor von Klimaskeptikern und ultrarechten Politikern.

Als völlig unvereinbar wurde kritisiert, dass Rebekah Mercer, die Tochter des Milliardärs Robert Mercer, der Donald Trump und seinen Hintermann Steve Bannon, aber auch Klimaskeptiker-Initiativen förderte, im Vorstand des New Yorker Naturgeschichtemuseums sitzt: Eine solche Konstellation „unterminiert das Vertrauen in Institutionen, die wissenschaftliches Wissen vermitteln“, hieß es in einer Petition.