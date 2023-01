Kurios: Wie Zgonc zum Hauptsponsor der Ski-WM wurde

66-Jahr-Jubiläum

Da trifft es sich gut, dass Zgonc heuer sein 66-Jahr-Jubiläum feiert und daher diverse Verkaufs-Aktivitäten plant. In den Filialen wird es spezielle Jubiläumsregale geben, in dem viele Produkte von 9,99 Euro auf 6,66 Euro reduziert werden, im Online-Handel, der rund 5 Prozent des Umsatzes ausmacht, entfallen ab sofort die Versandgebühren.

Rekordjahr 2022

Im abgelaufenen Geschäftsjahr setzte Zgonc 129 Mio. Euro um, ein Plus von 20 Prozent gegenüber 2021."Es war unser erfolgreichstes Geschäftsjahr in der Unternehmensgeschichte", so Dockal. Der von der Pandemie ausgelöste Trend zum Selbermachen und Reparieren halte weiterhin an, auch konnte der Werkzeug-Spezialist und Marktführer bei Akkus und Akkugeräten dank Fachberatung Marktanteile von Baumärkten abknabbern.

Aktuell sind 550 Mitarbeitende in 37 Filialen beschäftigt, für heuer sollen zwei weitere Standorte hinzukommen, einer in Weiz/Steiermark ist bereits fixiert. Potenzial sieht Dockal noch für 10 bis 15 weitere Geschäfte in Österreich. Auslandsstandorte sind nicht geplant - trotz der steigenden Bekanntheit der Marke durch die Ski-Bewerbe.