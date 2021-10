Ex-Semperit-Chef Füllenbach hat einen neuen Job

Solidpower ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Festoxid-Brennstoffzellen-Technologie (Solid Oxide Fuel Cell). Das Unternehmen wurde 2012 als Ausgliederung der Universität von Colorado in Boulder gegründet und arbeitet seit 2016 mit dem deutschen Autobauer BMW im Bereich Elektromobilität zusammen.

Es gibt mehrere Produktionsstätten, eine davon im deutschen Heinsberg, wo Bluegen Brennstoffzellen, das sind Mikrokraftwerke zur dezentralen Stromerzeugung, hergestellt werden. Weiters gibt es Standorte in Italien, der Schweiz und Australien. Mitte des Jahres erfolgte der Börsegang über einen sogenannten SPAC "Special Purpose Acquisition"- Unternehmenshülle) in New York. Das Unternehmen hat hohe Wachstumsziele im Bereich der Brennstoffzellen-Technologie.

Bluegen-Mikrokraftwerke

In Heinsberg werden mit dem Brennstoffzellen-System Bluegen BG-15 kleine, Kühlschrank-große Mikrokraftwerke zur dezentralen Stromversorgung in Häusern gefertigt. Diese können laut Solidpower bis zu 13.000 kWh Strom im Jahr produzieren. Die Brennstoffzelle kann mit unterschiedlichen Brennstoffen wie Erdgas, Wasserstoff oder Biogas betrieben werden.

Füllenbach leitete die letzten viereinhalb Jahre die Restrukturierung bei Semperit und bekleidete zuvor Führungspositionen bei Oerlikon, Voith oder EADS.