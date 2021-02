EVN im ersten Quartal mit mehr Gewinn

Der börsennotierte niederösterreichische Versorger EVN hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 Gewinn und Umsatz gesteigert.

Der temperaturbedingte Energiebedarf in den relevanten Märkten Österreich, Bulgarien und Nordmazedonien lag über dem Vorjahreswert, in Österreich auch über dem langjährigen Durchschnitt, wie die EVN am Freitag mitteilte. Die Coronakrise habe nur punktuelle Auswirkungen gehabt. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde heute bestätigt.

Punktuelle Auswirkungen

Der Konzerngewinn der EVN stieg um 12,7 Prozent auf 93,5 Mio. Euro. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) erhöhte sich um 75,1 Prozent auf 333,8 Mio. Euro, das EBIT um 14,4 Prozent auf 135,9 Mio. Euro. Der Umsatz wuchs um 4,8 Prozent auf 604,1 Mio. Euro. Grund dafür war vor allem das im Sommer 2020 gestartete Abwasserprojekt in Kuwait.

Die Covid-19-Pandemie habe bisher dank des integrierten Geschäftsmodells und der breiten Kundendiversifikation nur punktuelle Auswirkungen auf die Geschäfts- und Ergebnisentwicklung gehabt, so die EVN.