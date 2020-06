Europäische Sporthandelsvereinigung zieht nach Wien

Der Umzug soll auch für frischen Wind in der Vereinigung sorgen. „Wir wollen ein paar Partnerschaften stärken“, sagt der FEDAS-Präsident. Im Auge hat er unter anderem die Sportmesse ISPO in München und die großen Sporthandelsketten wie Intersport, Sport 2000 und Decathlon. In den kommenden Jahren sollen Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt seiner Tätigkeit stehen.

Die Corona-Pandemie sieht Nendwich für die Branche als Chance, allerdings könnte es in der modischen Sportbekleidung sowie im Verleih zu Problemen kommen, da das Gästeminus im Tourismus groß sei und damit eine wichtige Kundengruppe wegfalle.