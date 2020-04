Coronavirus: Vollbremsung für den österreichischen Fahrradhandel

Von März bis Mai verkauft die Branche mit Abstand am meisten Fahrräder. „70 Prozent aller Kinderfahrräder werden zum Beispiel zu Ostern verkauft“, sagt Nendwich. Der Kauf sei anlassbezogen, das heißt, dass diese Räder nicht im Mai oder Juni nachgekauft würden, sondern in der Regel das alte Rad behalten werde. Bei vielen Händlern reduzierte sich der Umsatz in den vergangenen Wochen auf null bis zehn Prozent.