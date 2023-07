Europa fällt beim Zukunftsthema KI weiter zurück

KI ist derzeit in aller Munde. Doch trotz einiger Start-ups in Europa, wie etwa Deepl aus Köln oder StabilityAI aus London, fällt Europa bei Investments in KI-Unternehmen weiter zurück, wie Studien für das deutsche Handelsblatt zeigen.

Laut Auswertungen des Analysehauses Pitchbook gab es im ersten Halbjahr 2023 in den USA 1.129 Wagniskapitaldeals im Bereich KI und maschinelles Lernen. 30,8 Milliarden Dollar flossen in entsprechende Start-ups. Im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2022 ein starkes Plus: So kamen vergangenes Jahr lediglich 15,6 Milliarden Dollar bei 1.249 Deals an Investments zusammen.

