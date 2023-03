Bahnbrechendes Urteil im Dieselskandal dürfte neue Klagewelle auslösen

Wie viele Fahrzeuge sind in Österreich von illegalen Thermofenstern betroffen?

„Bei VW haben wir schon mehr als 300.000 betroffene Fahrzeuge, insgesamt wird es um mehrere Hunderttausend Fahrzeuge gehen“, sagt Hirmke.

Mit welchem Schaden- ersatz kann ein Käufer eines Fahrzeuges mit illegalem Thermofenster rechnen?

Die Sachverständigen schätzen den Schaden in der Regel auf zehn bis 20 Prozent des Neuwagenpreises. Der Käufer hat in diesem Ausmaß zu viel für das Auto bezahlt.

Wie hoch ist der Schadenersatz, wenn man das betroffene Fahrzeug schon jahrelang gefahren ist?

Wenn man das Fahrzeug an den Hersteller zurückgeben will, muss man sich ein so genanntes Nutzungsentgelt anrechnen lassen. Die Höhe des Rückabwicklungspreises müssen die nationalen Gerichte entscheiden. Der EuGH legt sich nicht genau fest. Nur so viel: Die Entschädigung muss „angemessen“ sein.

Kommt es durch das EuGH-Urteil zu einer neuen Klagewelle?

Es ist eine große Anzahl von Fahrzeugen der verschiedenen Hersteller nun zusätzlich betroffen. „Ich rechne mit einer Klagewelle gegen Hersteller, die bisher noch nicht so stark im Fokus standen“, sagt Anwalt Poduschka.