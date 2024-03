EU versucht sich an Regeln für Künstliche Intelligenz

Ähnlich wie „Chat GPT“, jene Künstliche Intelligenz, die vor einem Jahr weltweit für Aufsehen sorgte, können die KI-Systeme von Mistral Unmengen von Text- und Sprachdateien verarbeiten und ihre Schlüsse daraus ziehen. Je mehr Daten also in das System gefüttert werden, desto besser wird es trainiert.

Welche Daten, wofür?

Das neue EU-Gesetz verlangt von solchen KI-Systemen maximale Transparenz: Mit welchen Daten werden sie gefüttert und wofür werden sie verwendet? Das französischen Unternehmen hat zuletzt mehrfach vor allzu strengen Regeln gewarnt. Man sei in Europa ohnehin bei einer Aufholjagd gegenüber der Konkurrenz in Übersee und könne diese nicht mit bürokratischen Fußfesseln starten. Die EU-Behörden aber stufen Systeme wie jene von Mistral oder des deutschen Mitbewerbers „Aleph Alpha“ als Hochrisiko ein und wollen entsprechend genaue Kontrollen.

Ähnlich umstritten ist der Einsatz von KI zusammen mit Systemen zur Überwachung. Kameras wie sie in Städten wie London inzwischen flächendeckend installiert sind, können Menschen im gesamten öffentlichen Raum verfolgen. KI-gestützte Erkennung von Gesichtern könnte so nicht nur sämtliche Bewegungen der Bürger erfassen, sondern die auch mit deren momentaner Stimmung, deren persönlichen Kontakten und etwa deren Einkaufsverhalten verknüpfen. Solche Einsätze von KI will die EU aber nur in Ausnahmefällen, etwa bei der Jagd nach Kriminellen, und nur nach richterlicher Genehmigung zulassen. Die „Massenüberwachung“, die etwa EU-Abgeordnete der deutschen Linkspartei befürchten, werde es mit dem neuen Gesetz sicher nicht geben, erklären die Verhandler.