Schreibt bald ChatGPT die Matura-Arbeiten?

Die beiden größten Fraktionen in der AHS-Gewerkschaft, die „Österreichische Professorenunion“ und die „Christgewerkschafter“, warnen, dass die Arbeiten nicht nur von Schülern, sondern auch von KI-Programmen wie ChatGPT verfasst werden können. Der Einsatz von KI erfordere eine viel intensivere Betreuung, die Lehrkräfte in Zeiten des generellen Lehrermangels zusätzlich belaste. Und: Während die Kinder von Akademiker-Eltern auf die familiäre Unterstützung bauen können, ist das für Jugendliche aus bildungsfernen Schichten oft nicht möglich. Die VWA bevorzuge demnach bestimmte Schüler.

Die AHS-Matura ist derzeit an drei Prüfungsmodi gebunden: Schülerinnen und Schüler müssen drei oder vier schriftliche Prüfungen und zwei oder drei mündliche Klausuren absolvieren. Hinzu kommt verpflichtend als Teil der Note die Vorwissenschaftlichen Arbeit, die aber an kein Fach gebunden ist.

Ist es demnach sinnvoll, die VWA abzuschaffen?

Nein. „Die Vorwissenschaftliche Arbeit ist ein wichtiges Instrument“, sagt Barbara Schober, Bildungspsychologin und Dekanin der Fakultät für Psychologie an der Universität Wien. Gerade weil Studierende mitunter klagen, dass sie Schwierigkeiten beim Übergang von der Schule zur Hochschule haben, sei es wichtig, die Vorwissenschaftliche Arbeit beizubehalten. „Mit ihr lernen Schüler im Idealfall die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens. Wie gehe ich mit Quellen um, was überhaupt sind gute Quellen, etc.? In Zeiten von Fake News wird dieses kritische Hinterfragen noch wichtiger.“

Für die Universitäten bieten die VWA den Vorteil, dass sie Studienanfänger mit Vorkenntnissen bekommen. Schober: „Dass Lehrkräfte sagen, sie seien mit dem Begleiten der VWA überfordert, muss man ernst nehmen. Aber das ist kein Argument dagegen, sondern dafür, die Lehrkräfte zu unterstützen.“