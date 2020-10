EU legt Regeln für europäischen Mindestlohn vor

In den 21 anderen EU-Staaten wird der Mindestlohn gesetzlich festgelegt. Dabei gibt es gewaltige Unterschiede: So etwa beträgt der Mindestlohn pro Stunde im reichen Luxemburg rund 12 Euro, jener in Bulgarien knapp zwei Euro.

Doch die Kommission hatte bei ihren Plänen, die von Industrie- und Wirtschaftsseite stets vehement kritisiert wurden, immer klargestellt: Es gehe nicht darum, einen einheitlichen Mindestlohn durchzusetzen, sondern einheitliche Standards.

„Fast zehn Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der EU leben in Armut – das müssen wir ändern“, sagt Schmit: „Mindestlöhne hinken anderen Löhnen, die in den letzten Jahrzehnten gestiegen sind, hinterher und müssen aufschließen.“