Nach fünf Jahren Streit haben sich die Vertreter der EU-Staaten und des Europaparlaments am Dienstagabend auf die Regeln des sogenannten Country-by-Country-Reporting geeingt. Die Beteiligten sprachen von einem "Meilenstein für mehr Steuergerechtigkeit".

Einige große Unternehmen nutzen Ableger und komplizierte Firmengeflechte, um Gewinne in Länder mit möglichst niedrigen Steuersätzen zu verschieben und so Steuern zu vermeiden.

Oder aber, wie im Fall Amazon: Der Konzern erzielte im Coronajahr 2020 einen um ein Drittel höheren Umsatz. Dank legaler Steuertricks aber zahlte das Unternehmen an seinem europäischen Firmensitz im Vorjahr keine Steuern.

Legt das Unternehmen nun ab 2023 seine Steuererklärung offen, so hofft man im EU-Parlament, werde der öffentliche Druck auf den Konzern massiv steigen. Keine oder fast keine Abgaben abzuliefern käme also in Zeiten, wo der Ruf nach Steuerfairness immer lauter wird, fast einem auf dem Pranger-Stehen gleich.