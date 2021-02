Steuervermeidung: EU plant Pranger für Konzerne

Nicht nur steuervermeidende Konzerne dürften künftig in Erklärungsnot kommen, sondern auch EU-Staaten, die von der Praxis profitieren – etwa Luxemburg, Malta, Irland oder Zypern. „Kein Wunder, dass diese Länder immer gegen die Offenlegung der Steuerdaten sind. Das sind ihre Geschäftspraktiken“, ärgert sich Regner über die Steuerparadiese mitten in Europa.

Stimmen die Mitgliedsstaaten der Veröffentlichungspflicht heute mehrheitlich zu, können die Verhandlungen mit dem EU-Parlament beginnen. Sie werden „sehr zügig verlaufen“, glaubt Regner.

Und so dürfte es in den kommenden Jahren völlig normal werden, im Internet schnell mal nachzuschauen, wie viel Steuern Konzerne wie Apple, über Red Bull, oder Volkswagen in welchem Land gezahlt haben.