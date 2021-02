Luxemburg ärgert die EU: „Ein Steuersumpf mitten in Europa“

An Zinsen floss dann 2018 mehr als eine halbe Million Euro an die Luxemburger Mutter zurück. Das senkte den Nettogewinn der Firma in Frankreich und somit auch dort die Steuerlast, wo erheblich mehr Abgaben zu tätigen sind als in Luxemburg: Klassische Steuervermeidung – aber nicht verboten.

Und so antworteten Jolie und Pitt auf eine Anfrage der Süddeutschen Zeitung: Man respektiere „gewissenhaft alle gesetzlichen Vorschriften“.