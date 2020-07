Apple und Irland jubeln: ihr Steuer-Schonmodell ist vor EU-Gericht nicht klein zu kriegen

13 Milliarden Euro an Steuereinnahmen, die Irlands Budgetdefizit hätten fast halbieren können – diese erkleckliche Summe wird nun nach einem Urteil des Europäischen Gerichts (EuG) nicht fließen. Und was macht die irische Regierung? Sie frohlockt.

Denn wichtiger als die Steuernachzahlung, die die EU-Kommission beim IT-Giganten Apple für Irland einklagen wollte, war Dublin die Botschaft: Irland ist ein Wirtschaftsstandort, der internationalen Konzernen gewaltige Steuererleichterungen anbietet, wenn sie sich auf der grünen Insel niederlassen. Ähnlich steuerschonend handhaben es die Niederlande, Luxemburg und Belgien.

Für die EU-Kommission und ihre mächtige Wettbewerbskommissarin Margarethe Vestager ist das erneut eine herbe Schlappe. In den meisten Fällen, in denen die Kommission gegen vermeintlich unsaubere Steuervermeidung gerichtlich vorging, hat sie sich bisher die Zähne ausgebissen. Vor vier Jahren hatte Vestager Apple aufgefordert, 13 Milliarden Euro in Irland nachzuzahlen, weil das Land dem Konzern eine unzulässige Extra-Behandlung bei den Steuerkonditionen gewährt habe.

Steuersatz von 0,005 Prozent

So betrug der Steuersatz, den der Konzern in Irland auf seinen Gewinn zu zahlen hatte, laut EU-Kommission im Jahr 2003 nur 1 Prozent. Bis 2014 sei er zudem bis auf 0,005 Prozent weiter gesunken, so die Kommission. Sprich: Das bedeutete, dass auf einen Gewinn von einer Million Euro nur 50 Euro Steuern bezahlt wurden.

Irland und Apple wehrten sich gegen die Klage der Kommission. Und das nach dem EuGH zweithöchste Gericht Europas gab ihnen am Mittwoch recht: Für andere Unternehmen in Irland hätten dieselben Steuerkonditionen gegolten, von einer verbotenen Ausnahme könne also nicht die Rede sein.