EU erwartet Frühlingserwachen der Konjunktur - Inflation bleibt hoch

Trotz der hohen Inflation, die Unternehmen und Verbraucher belastet, rechnet die Behörde mit einem Aufschwung in der Währungsunion. Sie senkte zwar ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr von 4,3 auf 4,0 Prozent, hob sie dafür aber für 2023 von 2,4 auf 2,7 Prozent an. „Starker Gegenwind hat die europäische Konjunktur in diesem Winter abgekühlt: die rasche Ausbreitung von Omikron, ein weiterer Anstieg der Inflation aufgrund steigender Energiepreise und anhaltende Unterbrechungen der Lieferketten“, sagte Gentiloni.

Dieser Gegenwind werde aber allmählich nachlassen. „Wir rechnen damit, dass das Wachstum bereits im Frühjahr wieder an Fahrt gewinnen wird“, sagte der Italiener.

Alle Mitgliedsstaaten dürften im Laufe des Jahres ihr Vorkrisenniveau wieder erreichen.Für Deutschland senkte die EU-Kommission ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr von 4,6 auf 3,6 Prozent, hob sie aber für 2023 von 1,7 auf 2,6 Prozent an. Ab Frühjahr soll Europas größte Volkswirtschaft wieder auf Wachstumskurs liegen - „begünstigt durch das erwartete Nachlassen der Infektionen und der Lieferengpässe“.

Für Österreich erwartet die EU-Kommission heuer ein Wachstum der Wirtschaft um 4,3 Prozent (0,6 Prozentpunkte weniger als im Herbst erwartet). Im Jahr 2023 werde sich das Wachstum auf 2,3 Prozent verlangsamen.

Die Inflation werde heuer 3,3 Prozent betragen, das sagt auch das Wifo voraus. 2,2 Prozent soll die Tueeurng dann im kommenden Jahr betragen.