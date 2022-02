Wifo: Inflation vor allem von Rohstoffpreisen getrieben

Eine Straffung der Geldpolitik sei bei einer nachfrageseitigen Inflation eindeutiger geboten als bei einer angebotsseitigen, da letztere auch negative realwirtschaftliche Effekte habe.

Fed leitet Zinswende früher ein als EZB

In den USA sei der Anteil des nachfragebestimmten Preisauftriebs an der Gesamtinflation schon länger so hoch wie zuletzt im Euroraum. Daher leite die Federal Reserve die Zinswende früher ein als die EZB. Schon im März will die Fed die Anleihenkäufe beenden und den Leitzinssatz erhöhen. Im weiteren Jahresverlauf 2022 werden weitere Leitzinssatzerhöhungen und Anleihenverkäufe folgen.

Österreich ist eines der Länder mit stärkstem BIP-Rückgang

Österreich zählte im 4. Quartal 2021 - wie schon im Schlussquartal 2020 - zu den Euroländern mit dem stärksten BIP-Rückgang. Auch in Deutschland war die Wirtschaftsleistung rückläufig. Neben schärferen Lockdowns infolge der niedrigen Impfquoten waren dafür in beiden Ländern auch stärkere Lieferprobleme verantwortlich. Der österreichische Arbeitsmarkt hat den vierten Lockdown trotzdem gut überstanden.