EU-Verordnung macht Schoko-Osterhasen teurer

Die Entwaldungsverordnung sieht vor, dass Unternehmen ihre Lieferkette einer Sorgfaltsprüfung unterziehen. Halten sich die Unternehmen nicht daran, kann es Strafen und Produktverbote geben. Dadurch soll sie zum weltweiten Schutz der Wälder und der Menschenrechte beitragen. Denn die EU-Staaten gehören zwar nicht zu den großen Erzeugern von Produkten, für die Wälder gerodet werden, wohl aber zu den größten Verbrauchern.

Einerseits wird es dadurch voraussichtlich zu Änderungen in den Anbauregionen kommen: So könnten die Rodungen etwa in Brasilien (hauptsächtlich für Rindfleisch, Kaffee und Soja) und Indonesien (hauptsächtlich für Palmöl) laut der Wifo-Studie dadurch um etwa acht bis neun Prozent abnehmen.