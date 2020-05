EU-Coronahilfen: Ökonom appelliert an Hilfsbereitschaft Österreichs

Der frühere Leiter der Eurogruppen-Arbeitsgruppe, Thomas Wieser, hat an Österreich appelliert, einen Teil der aus der eigenen EU-Mitgliedschaft gezogenen Vorteile angesichts der Coronakrise den nun in Schwierigkeiten geratenen Staaten "zurückzugeben".

Enorme Vorteile

"Wenn man Mitglied einer Gemeinschaft ist, aus der man enorme Vorteile gezogen hat, ist es nicht nur anständig, sondern auch vernünftig, hin und wieder einen Teil dieser Vorteile zurückzugeben", sagte der österreichische Ökonom im Ö1-"Morgenjournal" des ORF-Radios am Mittwoch.

Seiner Ansicht nach würde ein "vernünftiger Mix mit großem Anteil an verlorenen Zuschüssen den Wiederaufbau am meisten unterstützen". Wenn man etwa einem Spital in Norditalien einen Kredit geben würde, den dieses zurückzahlen müsse, würde man dem Spital nicht helfen, sondern nur dessen Insolvenz verschieben.

Schwierige Situation

Er betonte weiters in Anspielung auf die schwierige Situation von Ländern wie Italien und Spanien: "Zusätzliche Mittel sollen den von der Krise am meisten Betroffenen zugutekommen und nicht jedem."