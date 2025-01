Geld aus Brüssel für E-Autos? Wie die EU den Weg aus der Autokrise finden will

Was sind die Folgen?Die ersten Autofabriken in Europa haben bereits zugesperrt, etwa das Audi-Werk in Brüssel mit 3.000 Beschäftigten. VW plant den Abbau von 35.000 Stellen. Ähnliches wird von italienischen und französischen Autobauern erwartet.

Was ist die EU-Strategie?Die EU hat auf ihrem geplanten Weg zur Klimaneutralität 2050 einige Pflöcke eingeschlagen. Ab 2035 sollen keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr produziert werden, außer wenn sie klimaneutrale E-Fuels verbrennen, also Treibstoffe, die aus Wasserstoff hergestellt werden. Schon ab 2025 muss die Autoindustrie Strafzahlungen leisten, wenn ihre Fahrzeugflotte – also der Durchschnitt aller verkauften Fahrzeuge – die Obergrenzen für Kohlendioxid-Ausstoß überschreitet. Die Autohersteller sprechen von zweistelligen Milliardenbeträgen, die aber von Experten bezweifelt werden. Dazu kommt der von jetzt an steigende Spritpreis durch Kohlendioxid-Steuern, die jährlich EU-weit angehoben werden.