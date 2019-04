Essensgutscheine: Zettelwirtschaft wegen unklarer Rechtslage

Gutschein-Geschäfte

Edenred

Das an der Börse Paris notierte Unternehmen ist in 45 Ländern mit 8500 Mitarbeitern vertreten und erzielte 1,33 Mrd. operativen Umsatz. In Österreich ist man seit 1993. 19 Mitarbeiter betreuen 2500 Firmen, 225.000 Verbraucher und 20.000 Einlösestellen.

Sodexo

Das Unternehmen wurde 1966 in Marseille gegründet und notiert auch an der Pariser Börse (Index CAC 40). 460.000 Mitarbeiter in 72 Ländern erzielten 20,4 Mrd. Euro Umsatz. In Österreich arbeiten 3.700 Personen in den Feldern Kantinen, Facility-Management, Essens- und Geschenksgutscheine.