Erzeugerpreise im Jänner noch stärker angeheizt: 18 Prozent höher

Der Anstieg der Erzeugerpreise hat sich in Österreich im Jänner ein weiteres Mal verstärkt. Der Zuwachs betrug binnen Jahresfrist 18,4 Prozent, so die Statistik Austria. Im Dezember und im November hatte das Plus im Jahresabstand 16,7 bzw. 15,3 Prozent ausgemacht. Gegenüber dem Vormonat Dezember lag der Index der Erzeugerpreise für den Produzierenden Bereich im Jänner um 2,4 Prozent höher.

Energiekosten als Hauptgrund

Hauptverantwortlich für den Indexanstieg um 18,4 Prozent binnen Jahresfrist war eine hohe Preisdynamik bei Energie (+43,3 Prozent) und Vorleistungsgütern (+19,0 Prozent). Im Dezember und November hatte das Jahresplus für Energie schon 39,3 Prozent bzw. 35,7 Prozent und für Vorleistungsgüter 17,2 Prozent bzw. 16,9 Prozent betragen.