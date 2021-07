Erstes Halbjahr: „Performance ist fantastisch“

Heuer ist unter den etablierten Märkten „der einzige Ausreißer“, so Rosen, der japanische Nikkei. Experten zufolge liegt das an der schlechten Durchimpfungsrate im Land sowie dem weltweiten Mangel an Halbleitern. Die starke Dominanz von Technologiekonzernen im Nikkei wirkt sich damit negativ aus.

Relativ normalisiert hat sich auch der Aufwärtstrend an der US-Technologiebörse Nasdaq, die sich im Vorjahr mit plus 31 Prozent klar an die Spitze setzen konnte.