Erste-Vorstand muss Boni teils zurückzahlen

Andreas Treichl ist mit einem Schlag um rund 450.000 Euro ärmer. Um diese Summe wurde sein Bonus für das Vorjahr von insgesamt knapp 1,3 Millionen Euro gekappt. Grund ist die Abwertung des Geschäfts mit Kreditversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) nicht nur für das laufende Geschäftsjahr, sondern auch im Nachhinein für 2010. Das führt bei der Erste Group zu einer Reduktion des Nettogewinns im Vorjahr um 13 Prozent auf 988 Millionen Euro und in Folge auch der Vorstandsboni. In Summe beträgt die Bonus-Reduktion 1,9 Millionen Euro. "Die Vorstände haben die Gelder bereits zum Teil zurückgezahlt", sagt Erste-Sprecher Michael Mauritz.



Freilich: Am Hungertuch muss Treichl nicht nagen. In Summe kassierte der bestverdienende Banker des Landes im Vorjahr 2,8 Millionen Euro brutto. Ein Jahr zuvor waren es 1,48 Millionen, 2008 3,3 Millionen Euro. 2007 kam er sogar auf 4,42 Millionen Euro.



Wilhelm Rasinger vom Interessenverband für Kleinanleger nimmt "mit Zufriedenheit zur Kenntnis, dass Klarheit geschaffen wurde". Wenn die rechtliche Grundlage nicht mehr gegeben sei, sei die Rückzahlung "nur recht und billig". Zudem erspare die Rückzahlung eine längere Diskussion im Aufsichtsrat, dem er angehört.



Die Neubewertung der CDS ist auch mit ein Grund für die verhagelte Bilanz im dritten Quartal. Das Minus macht 1,5 Milliarden Euro aus. Ein Verlust war erwartet worden, hat die Erste Group doch überraschend Anfang Oktober eine Neubewertung des Gesamtgeschäfts vorgenommen und einen Jahresverlust von bis zu 800 Millionen Euro angekündigt. Dass Treichl kurz zuvor in einem Interview von einem "Festhalten an der Gewinnprognose" gesprochen habe, wies Treichl am Freitag auf einer Analystenkonferrenz in London erneut zurück. Er habe lediglich ein robustes Betriebsergebnis vorhergesagt. Dieses sei mit 2,6 Milliarden Euro (minus zehn Prozent) auch gegeben.