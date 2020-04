Erste-Group-Vorstand: "Staat wird sich an Firmen beteiligen müssen"

Und was soll der nächste Schritt sein?

In Phase zwei wird es um Eigenkapital gehen. Viele Unternehmen, die jetzt geschlossen halten mussten oder weiterhin nicht öffnen dürfen, können den Umsatzeinbruch nicht in zwölf Monaten wettmachen. Sie werden die Notkredite also nicht innerhalb eines Jahres zurückzahlen können.

Wie könnte eine Lösung aussehen? Der Staat wird sich an Unternehmen beteiligen müssen. Kleine und mittlere Betriebe – vor allem im Tourismus – leiden massiv unter einem Mangel an Eigenkapital. Sie werden Partner brauchen.

Und dieser Partner soll der Staat sein?

Nicht nur. Die öffentliche Hand könnte gemeinsam mit institutionellen Investoren einen Fonds gründen, der sich an Betrieben beteiligt. Die Stadt Wien hat ja schon einen Vorstoß in diese Richtung gemacht.

Wie könnte so ein Beteiligungsfonds aussehen?

Die Erste Bank hat zum Beispiel seit Jahren einen Anteil am Gründerfonds der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft aws. Da hat die Erste Bank fünf Millionen Euro eingezahlt, der Staat sechs Millionen Euro. Die Mittel stehen für Beteiligungen an Start-ups zur Verfügung.

Soll so etwas auch für große Unternehmen möglich sein?

Große Unternehmen muss man einzeln und jeweils gesondert betrachten. Ein Beteiligungsfonds soll für die kleinen und mittleren Betriebe Eigenkapital anbieten. Die KMU werden dies in einigen Monaten brauchen. Wir müssen sie unterstützen. Sie sind das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft und der Arbeitsplatzmotor. Wir müssen sie wieder in Schwung bringen.