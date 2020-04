Staatsbetriebe: Kurzarbeit, Beamte und Zulagen

Noch lange nicht so weit ist die staatliche Flugsicherung Austro Control ( ACG). Seit Wochen verhandeln Geschäftsführung und Betriebsrat über Kurzarbeit, die Diskussionen werden zusehends heftiger, wie man hört.

Tower und Zentrale

Unterschiedliche gewerkschaftliche Zuständigkeiten erschweren die Verhandlungen zusätzlich. Für die rund 100 Fluglotsen, die im Tower am Airport die An- und Abflüge steuern, ist die Vida zuständig. Die 250 Überfluglotsen sowie die restlichen rund 650 Mitarbeiter in der ACG-Zentrale in Wien-Landstraße gehören zur Post- und Fernmeldegewerkschaft GPF. Diese gilt als moderater und hat der Kurzarbeit für den Postbus schon zugestimmt.

Der Flugverkehr ist stark eingeschränkt, doch selbst wenn nur ein Flugzeug pro Woche fliegen würde, muss ein reduzierter Mindeststandard bei der Flugsicherung aufrecht erhalten werden.

Belastungszulage

Ein Streitpunkt zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung ist neben der Kurzarbeit auch die „Verkehrsbelastungszulage“. Rund 1.000 Euro, zwölf Mal im Jahr ausbezahlt und vor Jahren wegen des steigenden Flugverkehrs eingeführt.

Auch mit Standby-Regelungen, ähnlich wie für Piloten, kommt das Management nicht durch. Der freiwillige Urlaubsabbau soll ebenfalls nicht funktionieren.

Kollektivvertrag

„ Zulagen sind Gehaltsbestandteile. In keinem Unternehmen, das Kurzarbeit hat, wurde in den Kollektivvertrag eingegriffen“, betont Daniel Liebhart, Betriebsratsvorsitzender der Schwechater Lotsen und Luftfahrt-Chef in der Vida. Bis jetzt habe die Geschäftsführung „nicht klargelegt, wo und für welchen Zeitraum Kurzarbeit darstellbar ist“.

Dass die Fluglotsen Durchschnittsgehälter zwischen 130.000 bis 150.000 Euro verdienen, dementiert Liebhart. Doch Lotsen mit Alt-Verträgen liegen gehaltlich noch deutlich höher.

Training nicht möglich

Wesentlich mehr Sorgen bereitet Liebhart derzeit die Ausbildung. Wegen der Corona-Maßnahmen ist Simulator-Training nicht möglich. „Jeder Monat Simulator-Stillstand kostet aber drei bis vier Ausbildungsmonate.“ Derzeit sind 40 bis 60 Kandidaten in Ausbildung, „der Luftverkehr wird wieder hochfahren und spätestens in einem Jahr haben wir wiederum gravierende Personalknappheit“.