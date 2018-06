Erdogan muss nach Wahlsieg Zwiebelpreise in den Griff bekommen

In Wahrheit ist die wirtschaftliche Lage prekär, die Arbeitslosigkeit im zweistelligen Bereich, die Inflation hoch - und die türkische Lira verliert an Wert. Zunächst hatte der eindeutige Ausgang der Wahlen am Sonntag die Lira noch gestützt. Die Stimmung drehte jedoch rasch wieder. Schließlich ist die türkische Wirtschaft unter Erdogan in eine Krise gerutscht. Ökonomen sehen jetzt vor allem seine teuren Wahlversprechen mit großer Skepsis.

Türkische Unternehmen haben sich vor allem mit Kapital aus dem Ausland finanziert (Euro- und Dollar-Kredite). Fällt die türkische Währung gegenüber dem US-Dollar weiter, steigen auch die Schulden. Bleibt Erdogan bei seiner Billigzins-Politik, kann das für viele verheerend sein.

Experten: "Brüchiges Fundament"

Das Wirtschaftswachstum der Türkei beruhe auf einem brüchigen Fundament, sagte Axel Angermann, Chefvolkswirt vom Vermögensverwalter Feri. Die Inflation liege derzeit bei mehr als zwölf Prozent und ein Anstieg auf bis zu 14 Prozent in den kommenden Monaten sei bereits abzusehen.