Türkei-Wahl im Live-Ticker: Muss Erdogan in die Stichwahl?

Die Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei werden für Präsident Recep Tayyip Erdogan zur Machtprobe. Umfragen deuten auf ein knappes Ergebnis hin. Muharrem Ince könnte mit seiner sozialdemokratischen CHP als Zweitplatzierter in die Stichwahl kommen. Der populäre ehemalige Physiklehrer Ince war zuletzt im Aufwind.

Erdogan ging von einer hohen Wahlbeteiligung aus. Mit den heutigen Wahl will der autoritäre Präsident die Einführung seines angestrebten Präsidialsystems abschließen. "Im Moment durchlebt die Türkei mit dieser Wahl regelrecht eine demokratische Revolution", verkündete Erdogan am Sonntag. Die Wahllokale sind bis 16.00 Uhr MESZ geöffnet, Ergebnisse kommen am späteren Abend.