Türkei-Wahlen: 71 Prozent in Österreich für Erdogan

Bei einer noch geringen Auszählung zeichnet sich unter den Türken in Österreich eine sehr hohe Zustimmung zu Erdogan als Präsident ab. Nachdem 18 Prozent der Wahlurnen ausgezählt waren, hatte Erdogan in Österreich über 71 Prozent Zustimmung, sein wichtigster Herausforderer Muharrem Ince kam demnach auf 16,8 Prozent.

Unter den im Ausland lebenden Türken insgesamt kam bei dieser noch geringen Auszählung Erdogan auf 58,5 Prozent der Stimmen, Ince auf 26,5 Prozent, geht aus einer Aufstellung der Zeitung Milliyet hervor.

AKP-Ergebnis hinter Erdogan-Zustimmung

In der Türkei wurden am Sonntag sowohl der Präsident als auch das Parlament gewählt. Bei der Auszählung für die Parlamentswahl kamen - nach Auszählung von 16 Prozent der Urnen - die islamisch-konservative AKP von Erdogan unter den Auslandstürken in Österreich auf 62,3 Prozent, die prokurdische HDP auf 12,4 Prozent und die Links-Mitte-Partei CHP von Ince auf 11,3 Prozent.

Unter allen bisher ausgezählten Stimmen der Auslandstürken lag die AKP bei 47 Prozent ebenfalls schwächer als allein in Österreich, die CHP bei 20 Prozent und die HDP bei 15 Prozent.