Erdbeeren und Spargel aus Österreich könnten zur Mangelware werden

Diese stellen auch die größte Nationalität unter den Drittstaatsangehörigen dar. "Sie sind vor allem in den Sommermonaten in Österreich beschäftigt", sagt Julia Bock-Schappelwein, Arbeitsmarktexpertin am Wirtschaftsforschungsinstitut. Gemeinsam mit Georg Wiesinger hat sie für "Diskurs. Das Wissenschaftsnetz" die aktuelle Situation der Erntehelfer in Österreich erhoben.

Insgesamt sind knapp 18.800 unselbständig Beschäftigte in der Landwirtschaft, 2008 waren es erst an die 13.000. Vor allem bei der Feldarbeit kommen sie laut Wifo-Daten zu rund zwei Dritteln aus dem Ausland. "Ausländische Arbeitskräfte sind inzwischen fester Bestandteil der Beschäftigung in der Landwirtschaft", sagt Bock-Schappelwein.

"Betrieb sind vor allem dort auf Saisoniers angewiesen, wo sich Arbeiten nicht entsprechend mechanisieren und rationalisieren lassen, nicht gleichmäßig über das Jahr anfallen und die Produktion Witterungseinflüssen ausgesetzt ist", sagt Wiesinger. Die Arbeiten würden häufig ein hohes Maß an Ausdauer, Konzentration, aber auch gewisse feinmotorische Fähigkeiten erfordern. Wiesinger: "Bei einigen Erntearbeiten, v.a. dem Spargelstechen, ist auch Routine und Erfahrung nötig, ohne die ein wirtschaftlicher Einsatz der Arbeitskräfte nicht möglich ist." Bei Spargel sei erst nach einer Saison möglich, bei Erdbeeren früher.

Schlechte Arbeitsbedingungen

Die Arbeitsbedingungen seien oft schlecht, da die Arbeitskräfte sind Witterungs- und Umwelteinflüssen ausgesetzt seien und ein großes Risiko tragen würden, einen Arbeitsunfall oder Berufskrankheit zu erleiden. "Ständige, einseitige Belastungen und ergonomisch ungünstige Haltungen führen nicht selten zu Rückenschmerzen und diversen anderen Abnützungserscheinungen. Häufig erfolgen die Arbeiten in einer gebückten, mitunter auch aus einer am Bauch liegenden Position." Zudem seien die sanitären Bedingungen oft übel, beklagt Wiesinger. Teils sei es für die Arbeitskräfte schwierig, an Informationen für ihre Tätigkeit zu gelangen, auch was ihre gesetzlichen Ansprüche betrifft. Es seien aber nicht alle Betriebe Ausbeuter.

Laut Kollektivvertrag steht den Landarbeitern ein Verdienst von 1.500 – 1.650 Euro brutto im Monat zu. "Das ist für die Verhältnisse in der Ukraine mit einem Lohn von durchschnittlich 250 Euro sehr viel", so Wiesinger. Dennoch werde es zunehmend schwierig, aus einigen Staaten Arbeiter zu bekommen. "In Polen ist das Lohnniveau schon fast wie bei uns. Die kommen nicht mehr nach Österreich."

Das werde gewisse Anbauarten in Frage stellen. Das gelte nicht nur Spargel oder Erdbeeren. Schon jetzt würden sehr viele Essiggurkerl in Österreich abgefüllt, die gar nicht in Österreich wachsen, weil hier der Anbau teurer sei. Und auch bei Wein aus der Südsteiermark könnte es zu Problemen kommen, da jetzt noch viele Slowenen mit einer geringen Pension tätig seien. "Es ist die Frage, ob die steilen Weinberge künftig noch bewirtschaftet werden können", so Wiesinger. Und nicht zuletzt konkurriere die Landwirtschaft auch mit anderen Sparten.