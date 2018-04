Entwicklungszusammenarbeit: Österreichs Ausgaben stürzen ab

Vilim fragt in einer Aussendung: "Was wurde aus dem oft versprochenen Ausbau der Hilfe vor Ort? Oder der im Regierungsprogramm verankerten Erhöhung des Auslandskatastrophenfonds? Entgegen den Ankündigungen kürzt die österreichische Bundesregierung bei der Auslandshilfe"

Ein Grund für den Einbruch 2017 ist, dass diesmal weniger Ausgaben für die Flüchtlingsbetreuung in die Quote einberechnet werden durften. Die Einbeziehung dieser Mittel in die Entwicklungszusammenarbeit war ohnehin stets umstritten. Vilim findet: "Die heute veröffentlichten Zahlen zeigen uns deutlicher als in den vergangenen Jahren, wie wenig Mittel tatsächlich für Armutsbekämpfung ausgegeben werden. Wer bei diesen bereits geringen Zahlen noch Kürzungen vorsieht, ist sich seiner Verantwortung nicht bewusst."