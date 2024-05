Energiekostenzuschuss: Profitiert haben Restaurant- und Handelsriesen

Demnach gingen 70 Prozent der Top-50-Gastro-Förderungen an den US-Konzern McDonalds. Dessen Franchisenehmer sollen knapp 3,1 Mio. Euro erhalten haben.

Die Supermarktketten Lidl, Penny, Interspar, Billa, MPREIS und Sutterlüty erhielten zusammen rund 5,9 Mio. Euro. Wobei die größte Summe nicht an die Platzhirschen Spar und Billa ging, sondern an die vor allem in Westösterreich tätige MPreis (2,3 Mio. Euro). Auf Billa entfielen rund 2 Mio. Euro, für Spar gab es etwa 680.000 Euro Energiekostenzuschuss I.

Gut versorgt wurden auch Autobahnrestaurants wie Rosenberger, Landzeit oder Autogrill, sie erhielten in Summe knapp eine halbe Million Euro. Wie viel Steuergeld für den EKZ I insgesamt geflossen sei, lässt sich laut Momentum nicht sagen. Dem Transparenzportal zufolge seien rund 447 Mio. Euro ausbezahlt worden - allerdings seien dort nur Förderungen enthalten, deren Beträge sich jeweils auf über 10.000 Euro belaufen. "Das heißt, wie viel insgesamt ausbezahlt wurde, ist allein anhand der Datenbank nicht zu erfassen", so Katharina Mader, Chefökonomin am Momentum Institut.